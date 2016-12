HILARI KLINTON JE MRTVA, ZEMLJA JE RAVNA: Ovo su neke od najbizarnijih teorija zavera u 2016.

Iako bi pomislili da čovečanstvo s vremenom postaje sve obrazovanije, pogotovo zbog rastuće globalizacije i lako dostupnih informacija na internetu, i ova je godina izrodila neke zaista fascinantne teorije zavere od kojih će vam se doslovno zavrteti u glavi. Pa krenimo redom…

1. Hilari Klinton je mrtva i zamenio ju je surogat

Teorija koja je možda i najviše uzbudila američku javnost jeste ona o smrti predsedničkog kandidata Hilari Klinton. Teorija se pojavila odmah nakon što je Klnton za vreme kampanje obolela, a u javnosti je objavljen i jedan snimak gde je fizički iznemoglu pridržava njen telohranitelj.

Jutjub korisnik Konfederejt Maršel (Confederate Marshell) objavio je snimak "stopostotnog dokaza" da je Klinton preminula 11. septembra i da je od tada na snimcima menja kompjuterska animacija i dubleri.

Druga teorija zavere koja se tiče Hilari Klinton jeste da demokrata i šef njene predsedničke kampanje Džon Podesta vode lanac maloletničke prostitucije iz Komet Ping Pong restorana u Vašingtonu.

2. Zemlja je ravna

Iako bi pomislili da smo ovaj problem već odavno rešili, u januaru je poznati američki reper svojom objavom na Tviteru izazvao neviđenu lavinu reakcija. Naime, slavni muzičar B.o.B. na fotografiji stoji na brežuljku a u pozadini se, kako navodi u statusu, nalaze gradovi udaljeni otprilike 25 kilometara.

The cities in the background are approx. 16miles apart... where is the curve ? please explain this pic.twitter.com/YCJVBdOWX7 — B.o.B (@bobatl)

">January 25, 2016

Prema njemu, upravo je to dokaz da je Zemlja ravna, jer, kad bi bila zakrivljena, gradovi iza njega ne bi mogli da se vide.

Naravno, ne treba uopšte spominjati da je fotografija postala instant-hit na internetu, a u raspravu se čak uključio i cenjeni naučnik Nil de Gras Tajson. Naravno da svetski priznati stručnjak nije uspeo da razuveri B.o.B.-a.

3. Tejlor Svift je satanista

Sličnosti između fizičkog izgleda popularne američke pevačice i ćerke osnivača Satanističke crkve Antona Laveja, bile su dovoljne da se Tejlor Svift svrsta u redove mračnog kulta.

Taylor Swift is probably NOT the secret scion of America's foremost Satanist family but like how can we be sure pic.twitter.com/R6mJ1004K1 — MAX IM A KOOPA (@meakoopa)

">January 5, 2016

4. Kejti Peri je zapravo Džon Benet Remzi

Iako ova teorija datira još iz 2014, ove godine je ponovno izronila posle prikazivanja CBS-ovog dokumentarca o misterioznom ubistvu šestogodišnje devojčice Džon Benet Remzi u decembru 1996. godine.

U snimku objavljenom na Jutjubu autor spajanjem njihovih lica pokušava da uveri javnost da se radi o istoj osobi.

"Shvatate da je Kejti Peri zapravo starija Džon Benet Remzi, je li tako? Vidite to?", kaže autor video koji verovatno ne shvata da je Kejti Peri u vreme ubistva imala 12 godina.

5. Ted Kruz je ubica Zodijak

Usred trke za Belu kuću, pojavila se teorija zavere prema kojoj je Ted Kruz, tada jedan od republikanskih kandidata za predsednika, naravno uz Donalda Trampa, zapravo poznati serijski ubica s kraja '60-ih i početka '70- ih po imenu Zodijak.

Šta više, koliki je deo javnosti poverovao u ovo svedoči i anketa sprovedena na Floridi u februaru ove godine, prema kojoj je od 1012 ispitanika njih čak 38 odsto smatralo kako je moguće da je Kruz ustvari Zodijak. Brojka koja još više zastrašuje jeste 10 odsto ispitanika koji su bili sigurni da je republikanac serijski ubica iz prošlosti.

6. Fidel Kastro je otac Džastina Trudoa

Ova je teorija pojavila se na Redditu odmah posle Fidelove smrti krajem novembra, nakon što je kanadski premijer Džastin Trudo na Tviteru preminulog kubanskog vođu nazvao "izvanrednim liderom".

Jedan korisnik Redita napisao je da su Trudoovi roditelji posetili Kubu nekoliko puta, priloživši fotografiju Margaret Trudo "koja je tiraninu dopustila da drži njenu četveromesečnu bebu".

Forget pizzaghazi, the best conspiracy theory going is that Justin Trudeau is Fidel Castro's biological son. pic.twitter.com/HxYC5lWH5C — Josh Centers (@jcenters)

">December 9, 2016

Ali zapravo, beba na slici nije Džastin, već njegov pokojni brat Majkl.

(EKP/ Net.hr)

http://chats.viber.com/kurir