IZ KREMLJA PORUČUJU: Putin uskoro zove Trampa!

Peskov je, u intervjuu državnoj televiziji "Rusija" koji je danas emitovan, rekao da bi bilo iluzorno očekivati da rusko-američki odnosi budu bez ikakvih nesuglasica, prenosi AP.

"Uspešan razvoj bilateralnih odnosa zavisiće od naše sposobnosti da rešimo te razlike kroz dijalog", istakao je portparol Kremlja, dodavši da će ruski predsednik Vladimir Putin uskoro pozvati Trampa da mu čestita predsedničku inauguraciju.

Putin will soon call Trump to greet him on taking office — Peskov https://t.co/cjzsCGoQeW #arnews1936 #feedly pic.twitter.com/Fxxl8VmwPd