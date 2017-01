IŽIVLJAVALI SE NAD ŽIVOTINJAMA: Obezglavili 3 lava u Južnoj Africi!

Portparol policije Moatse Ngupe rekao je da su u lovištu u regionu Limpopo, lavovi prvo nahranjeni otrovnim mesom, a zatim izmasakrirani.

Po njegovim rečima lovokradice su do parka doprle isekavši tri ograde.

Osoblje je leševe našlo u sredu, a policija je krvave tragove pratila do glavnog puta, gde pretpostavljaju da je vozilo za beg čekalo počinioce.

Tradicionalni iscelitelji iz okoline spremni su da plate visoku cenu za retke sastojke.

Vlasnik lovišta Andre de Lange rekao je da je ovo drugi put za poslednjih šest meseci da se njegov park našao na meti lovokradica.

