JADNO I BEDNO: Ukrajina blokirala u Savetu bezbednosti saopštenje povodom smrti Vitalija Čurkina

Marija Zaharova koja je na svom Fejsbuk profilu napisala da je taj potez "suština sadašnjih ukrajinskih vlasti".

"Ovo je suština sadašnjih ukrajinskih vlasti: ne mogu da učine ništa dobro, samo kvare sve, čak i samima sebi", napisala je ona na toj društvenoj mreži.

#Peskov on Ukraine blocking UNSC statement on Russia's late envoy #Churkin: 'May God judge them' https://t.co/mHitBTQjjf pic.twitter.com/MIKh2TrWKL