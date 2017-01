KREMLJ ODBACIO AMERIČKE IZVEŠTAJE: Kakvi crni kompromitujući podaci o Trampu, time se ne bavimo!

"Kremlj nema kompromitujuće informacije o Trampu", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

BREAKING: Russia has no compromising info on Trump or Clinton, report is ‘total bluff’ – Kremlin https://t.co/k759eRqq5h

"To je totalni blef, apsolutno fabrikovanje, potpuna besmislica", naglasio je Peskov dodavši da cilj da se nanese veća šteta američko-ruskim odnosima. Moskva se, prema njegovim rečima, ne bavi prikupljanjem kompromitujućih informacija, prenosi Tass.

‘This [US intelligence] report does not correspond to reality and is nothing but an absolute fiction’ – Kremlin https://t.co/CVCJwtGQIP, pic.twitter.com/s8OCr7MhTg