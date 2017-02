LAVROV: Rusija je spremna za poboljšanje odnosa sa Amerikom!

Lavrov je, u intervjuu bečkom nedeljniku “Profil”, optužio administaciju Baraka Obame za bilateralne tenzije.

"„Uvereni smo da Rusija i SAD mogu napredovati u potrazi za rešenjima bilateralnih pitanja, kao i da daju zajednički doprinos efektivnom prevazilaženju glavnih problema našeg doba. Posebno je neophodna koordinacija napora naših zemalja u borbi protiv terorizma”", poručuje Lavrov.

Russland „bereit zu besseren Beziehungen mit den USA“ https://t.co/jnvSYeKnmX — profil online (@profilonline)

">February 4, 2017

Pohvalio je predsedavanje Austrije OEBS-u. "“Glavni zadatak za ovu godinu je povratak poverenja, mogućnost ravnopravnog dijaloga, kao i donošenje kolektivnih odluka u oblasti bezbednosti. Među prioritetima treba da ostanu i borba protiv terorizma, trgovine narkoticima i sajber kriminal"”, naveo je on.

„Unutrašnjoukrajinska kriza“, kako Lavrov naziva borbe u istočnoj Ukrajini, prema njegovim rečima, treba da bude rešena kroz dijalog strana uključenih u sukob – Kijev, Donjeck i Lugansk. Istovremeno je odbio predlog šefa austrijske diplomatije Sebastijana Kurca o postepenom ukidanju sankcija.

“"Mi nismo inicirali sankcije, pa nije ni na nama da ih ukidamo”", naglasio je Lavrov dodajući da je Rusija samo uvela recipročne mere.

"“Evropske sankcije sprečavaju naše banke da uzmu kredite za finansiranje naše poljoprivrede. To znači da bi agrarni proizvodi iz EU na ruskom tržištu mogli iskoristiti nepravedne prednosti. To moramo da izjednačimo“", objasnio je on.

http://chats.viber.com/kurir