(VIDEO) PRVI AMERIČKI PAR NA PONOĆNOJ MISI: Melanija zablistala, Tramp tvitovao

Za Melanijom su se okretale glave jer je pokazala vitke noge u kratkoj haljini i vrtoglavo visokim štiklama, dok je Tramp bio u tradicionalnom odelu.

Trump Street Team's Erwin sitting across from Trump at Christmas Eve service Episcopal Church of Bethesda by the sea | Midnight Mass pic.twitter.com/arJslEDSlx — Trump Street Team FL (@ChatRevolve)

">December 25, 2016

Vernici su Donalda i Melaniju dočekali uz glasne ovacije i to s razlogom - prvi par Amerike večnao se u istoj crkvi 2005.godine.

Donald and Melania Trump attend church services in Palm Beach on Christmas Eve https://t.co/XRSJcDMDVL pic.twitter.com/613VdxROHc — ABC News (@ABC)

">December 25, 2016

Predsednik SAD ipak nije mogao da ne misli na posao, pa je u jednom tvitu izrazio nezadovoljstvo izveštavanjem TV stanice NBC njuz, a zatim je opleo i po usvajanju rezolucije UN koja je nepovoljna za Izrael.

People have the Right to believe!



Last night, when arriving for #Christmas Eve services Donald Trump & Melania Trump got a standing ovation pic.twitter.com/dNwFZDGlry — Pamela Moore (@Pamela_Moore13)

">December 25, 2016

