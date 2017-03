MISTERIOZNA GOSPOĐA ŠULC: Dok joj je muž u trci za kancelara Nemačke, ona ŠOKIRA ponašanjem

Gde je bila gospođa Šulc, poreklom Poljakinja, dok je njen muž u Berlinu osvojio 605 od 605 važećih glasova, njegova sestra sa bine za počasne goste jedva zadržavala suze radosnice, a ''drugovi'', kako socijaldemokrate sebe nazivaju, stojeći neprekidno aplaudirali četiri duge minute?

Inge Šulc, prva dama Socijaldemokratske partije (SPD) kako je mnogi sada nazivaju, ostala je ovog vikenda, saznaju mediji, u njihovoj porodičnoj kući u Virzelenu na Donjoj Rajni i, po starom dogovoru, nije pratila svog muža ni kada je slavljen kao "mesija socijaldemokrata".

"Ne zahtevaj ništa od mene što ja ne bih dobrovoljno dala, samo sa obrazloženjem -to je za tvoju službu", rekla je jednom gospođa Šulc, arhitekta po struci, svom mužu, tražeći to i za njihovo dvoje dece, a on ispričao svom biografu Margareti Kopajnig.

Inge Šulc retko prati svog muža u njegovim javnim nastupima, tako da se, u slučaju da Šulc bude izabran za kancelara, skoro ništa, u tom pogledu ne bi promenilo, pošto i muž aktuelnog kancelara Angele Merkel, profesor hemije Joahim Zauer, svoju ženu prati samo u izuzetnim situacijama, uglavnom, prilikom poseta američkih predsednika ili pri otvaranju Vagnerovog muzičkog letnjeg festivala u Bajrojtu.

Supruga Martina Šulca je od svog muža zahtevala striktnu podelu na porodicu i politiku i, dok je on bio predsednik Evropskog parlamenta, pokazala čeličnu disciplinu u tom pogledu, a i u ovoj, veoma važnoj fazi njegove političke karijere, ostaje se u porodici Šulc pri dogovorenom - tako da neće biti zajedničkih izbornih nastupa supružnika.

Sam Šulc je najavio da neće biti zajedničkih nastupa i tako će, za razliku od svog "druga" i neuspelog izazivača Merkelove na prošlim izborima, Pera Štajnbrika, bez javne podrške svoje žene ići u borbu za kancelarsku fotelju.

Kako privatno živi Šulc, iz čijeg se života zna da je nekada bio alkoholičar, da nema visoko obrazovanje ili da voli sport, pokazuju, možda i najbolje, retke fotografije sa suprugom, na kojima se - kažu poznavaoci - vidi povezanost dvoje ljudi koji decenijama žive zajednički život.

Foto: AP

Supruga Inge, mlađa godinu dana od Šulca, potiče iz Poljske i njeni roditelji su u Nemačku emigrirali kada je ona bila beba. Posle škole, ona je studirala arhitekturu, sa akcentom na bašte i prirodu, a svog muža upoznala na jednom zajedničkom projektu gradskog parlamenta o borbi protiv nezaposlenosti mladih. Šulc je već bio član parlamenta i bio je tvorac tog koncepta, iz osamdesetih godina.

"Tada sam upoznao tu mladu ženu i sa njom sam, već 30 godina u braku", ispričao je Šulc u svojoj biografiji, koja je izašla prošle godine.

Za bračni par Šulc kaže se da su stalno u kontaktu kada je on van kuće i da zajedničko vreme provode veoma intenzivno. Sam Šulc je rekao da se ne radi o kvantitetu u pokazivanju, već u kvalitetu zajedništva. Za Inge Šulc tvrdi se da je uprkos uzdržanosti, lojalna podrška svom mužu.

"Znanje da imam podršku porodice je za mene pravi životni eliksir", rekao je Šulc, koji je među svojim socijaldemokratama i tradicionalnim biračima, naročito posle ovonedeljnog izbora za šefa SPD, izazvao pravu "Šulc-euforiju".

Da li će on 24. septembra i pobediti Merkelovu i postati novi nemački kancelar, otvoreno je pitanje, posebno, ako se zna da je ona ''politička ćerka'' bivšeg kancelara-rekordera Helmuta Kola, koji je skoro dve decenije vladao Nemačkom. Današnja anketa pokazuje da borba neće biti laka i da se Mereklova oporavlja od udaraca, izazvanih otvaranjem vrata izbeglicama i od drugih ne baš popularnih političkih poteza.

Kada bi Nemci direktno mogli da biraju kancelara, za nju bi, kako pokazuje današnja anketa glasalo 41 odsto, što je porast njene popularnosti u odnosu na prošlu sedmicu, kada bi joj glas dalo 39 odsto Nemaca. Šulc je, u isto vreme, izgubio na popularnosti od prošle sedmice- sada bi sa njega glasalo 33 odsto Nemaca, dok je u prošlonedeljnoj anketi za njega bilo njih 36 odsto.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KANDIDATKINJE: Čime se bave potencijalne prve dame Srbije!

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug