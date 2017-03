NA VREME: Rusija završava otplatu sovjetskog duga poslednjom ratom Bosni i Heregovini

Rusko ministarstvo finansija ove sedmice je potpisalo sporazum sa BiH kako bi u roku od 45 dana isplatilo 125,2 miliona dolara dugova zaostalih iz trgovinskih odnosa Sovjetskog saveza i Jugoslavije.

Zamenik ministra finansija Sergej Storčak sa zadovoljstvom je konstatovao da se time "završava regulisanje spoljnog duga Sovjetskog saveza, što predstavlja istorijski trenutak".

Moskva je u februaru na takav način isplatila 60,6 miliona dolara Makedoniji.

