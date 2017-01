UHAPŠEN KRVNIK IZ ISTANBULA: Terorista koji je pobio 39 ljudi u klubu Reina krio se kod prijatelja!

Kako se navodi, Abdulkadir Mašaripov uhapšen je u kući svog prijatelja.

Main suspect in New Year's Eve attack on Reina nightclub in Istanbul captured, Turkish media report https://t.co/i4mKKvHwFi

">January 16, 2017

Islamska država, koja je preuzela odgovornost za napad, navela je da je taj napad bio osveta za učešće Turske u sukobima u Siriji.

Turkish media is reporting that the New Year's Eve Istanbul nightclub attacker has been caught in a district of Istanbul