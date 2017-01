NIJE NI SANJAO DA JE SIN MASOVNOG UBICE: Sve mu se srušilo kad je saznao da mu je Čarls Menson otac!

Metju Roberts (48) odrastao je u skladnoj porodici. Žena koja ga je usvojila je Šveđanka, a njen muž Nemac. Metju je verovao da je on njihov rođeni sin, sve dok mu starija sestra nije rekla da je usvojen. Metju je tada bio u petom razredu osnovne škole. Bio je potpuno šokiran. Roditelji su mu tada potvrdili da je to istina, ali su rekli da ne znaju ko su njegovi biološki roditelji...

"Pomirio sam se s tim, nisam ni hteo da znam, ko su mi pravi majka i otac, niti sam imao želju da sa njima stupim u kontakt", rekao je Metju. Kada je napunio 25 godina verio se , a njegova buduća supruga Đina je želela da zna ko su mu roditelji pa su oboje iz znatiželje počeli da istraživati. Najviše ih je zanimalo zbog njihove buduće dece. Posle četiri godine Metju je uspeo da kontaktira svoju biološku majku.

"Pričao sam sa socijalnom radnicom koja je radila u vreme mog usvajanja, i ona je pokušala da me upozoriti da mi majka ima psihičke probleme", ispričao je Metju. Poslao je mejl svojoj biološkoj majci i stupio u kontakt sa njom." Činila mi se sasvim normalna. Pričala je o svojim mačkama i bašti. Mislio sam da je hipi. Međutim posle nekog vremena bilo mi je jasno da ima mentalnih problema i da se stanje pogoršavalo što bi duže pričala. Pitao sam je i za oca... - rekao je Metju.

Njegova majka, čiji podaci nikada nisu objavljeni iz bezbednosnih razloga, je iz malog mesta u državi Viskons gde je upoznala Čarlsa Mensona. On je navodno bio zaljubljen u nju, ali je ostavio jer su druge devojke koje su pratile Mensona bile ljubomorne na nju. Metju je od majke saznao da je trebalo da se zove Lorens Aleksandar, ali da su mu njegovi usvojitelji promenili ime.

"Majka mi je rekla da ju je Menson silovao i da je bila drogirana. Rekla mi je i da je bilo više ljudi uključeno u orgije. Kasnije je rekla da je ipak možda pomešala 'mušku snagu s agresijom'. Onda opet promenila mišljenje i rekla da nije sigurna da li je spavala s Mensonom", rekao je Matthew.

"A onda sam se pogledao u ogledalo i izgledao sam sam sebi kao Mensonov blizanac", kaže Metju i dodaje da je napisao sam pismo i samom Mensonu kako bi saznao nešto više. On mu je odgovorio na prvo pismo 2001. godine i potvrdio neke delove priče koju je ispričala i majka. Rekao je da se seća njegove majke i detaljno je opisao njenog oca koji ga je terao od nje, nazivajući ga "belim smećem", "prljavim motoristom", "banditom" i slično.

Metju nikad nije posetio Mensona u zatvoru zbog bezbednosnih razloga, ali kaže da mu je želja da ga vidi barem jednom pre nego umre. Masovni ubica, 82-godišnji Čarls Menson, nedavno je u teškom stanju prebačen u bolnicu iz državnog zatvora Korkoran u Kaliforniji gde je na doživotnoj robiji.

Menson je 1972, zajedno sa još četiri člana svoje "duhovne porodice", osuđen na doživotni zatvor posle jednog od najgnusnijih masovnih ubistva u američkoj istoriji, kada su 1969. ubijeni glumica Šeron Tejt, trudna supruga reditelja Romana Polanskog, i još šest osoba.

"Od moje 29. godine do danas živim u haosu. To je užasno, sve mi se srušilo. Ovo je najgori mogući ishod. Još uvek mi je sve to nerealno, kao da živim u nekom horor filmu", zaključio je Metju.

