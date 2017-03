ODMOR U TAJGAMA I ADRENALINSKI SPORTOVI: Tajna služba se hvata za glavu zbog Putinovih avantura!

Portparol Vladimira Putina Dmitrij Peskov ispričao je 2. marta novinarima da se njegov šef nalazi u sibirskim šumama. Posle radne posete Krasnojarsku (3.352 km istočno od Moskve) predsednik je odlučio da uzme slobodan dan i provede ga u divljini.

Po Peskovljevim rečima, Putin se nalazio "u pohodu" 400 km od najbližeg naselja. Proveo je dve noći u tajgi i vratio se u Moskvu 3. marta.

To nije prvi put da se predsednik Rusije odmara daleko od civilizacije. Na primer, 2014. godine je 7. oktobra, na svoj rođendan, otišao u Sibir. Tamo se, kako je sam rekao, šetao po planinama i prešao gotovo devet kilometara. Posle te šetnje ga je "sve bolelo".

Pored pešačkih pohoda Putin voli i ribolov. Nekoliko puta je bio na pecanju sa premijerom Dmitrijem Medvedevom i ministrom odbrane Sergejem Šojguom. Jedno takvo pecanje je postalo istorijski događaj. Naime, 17. avgusta 2011. godine (2008-2011. je Putin bio premijer, a Medvedev predsednik) dvojica političara su na pecanju odlučila da izvrše "povratnu rokadu", tj. da Putin ide na predsedničke izbore, a Medvedev na mesto premijera.

Drugom prilikom, 2013. godine, Putin je na varalicu upecao štuku tešku 21 kilogram, kako je saopštila informativna služba Kremlja. Predsednik je bio srećan, čak je i poljubio trofej, a zatim je ispričao da je upravo posle tog slučaja postao zaljubljenik u ribolov.



Govoreći o novogodišnjim aktivnostima predsednika, Dmitrij Peskov je istakao da Putin voli da pliva i igra hokej, "i time se bavi svakodnevno, kada za to postoji mogućnost". Hokej je posebno drag ruskom predsedniku. On ponekad izlazi na led na mečevima Noćne hokejaške lige (NHL, amaterska liga osnovana 2011. godine na njegovu inicijativu). A jednom je 2015. godine postigao čak sedam golova u gala meču ove lige, u reprezentaciji "Zvezde NHL".

Skijanje je takođe omiljeni Putinov sport i vrsta aktivnog odmora. Kad se pruži prilika, on voli da se spusti ski stazom zajedno sa nekim stranim liderom. Poslednji put mu je društvo pravio predsednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev za vreme Putinove posete Alma Ati.

Eksperti smatraju da je aktivni Putinov odmor signal stanovništvu da je predsednik u svoje 64 godine i dalje aktivan i pun snage. "To se svakako dopada našim biračima. A zašto da ne? Svima se dopada zdrav i snažan predsednik", navodi Kommersant FM mišljenje politikologa Dmitrija Tuljčinskog.



Kako god provodio odmor, Putin ga provodi u Rusiji. Najčešće se skija u Podmoskovlju ili Sočiju, a čuvenu štuku je ulovio u jezeru ruske republike Tuve (3.658 km od Moskve do glavnog grada Tuve). Ta republika ne privlači mnogo turiste, čak i iz same Rusije, ali je Putin često posećuje. Tamo je on 2007. godine odveo kneza od Monaka Alberta II, a 2009. je tamo napravljena čuvena fotografija na kojoj ruski predsednik bez majice jaše konja.

U januaru je čelnik ove republike Šolban Kara-ol čak predložio da se u Tuvi održi predstojeći susret Vladimira Putina i Donalda Trampa. Po njegovom mišljenju, "u netaknutoj tišini tajge Putin i Tramp će moći da pronađu zajednički jezik i da čestito porazgovaraju."

Politikolozi ističu da je Putinov odmor u Rusiji takođe poruka narodu i poziv da se ne odlazi na odmor u inostranstvo, nego da se slobodno vreme provodi u svojoj zemlji.

"Putin doprinosi promovisanju različitih mesta za odmor, koja nisu dobro poznata i očigledna građanima, pa i stranim turistima. On otvoreno prikazuje Rusiju kao turistički brend", rekao je za Rusku reč Dmitrij Orlov, generalni direktor Agencije za političke i ekonomske komunikacije.

FOTO: Profimedia

Sa druge strane, eksperti kažu da je Putinov odmor pre svega stvar njegovog sopstvenog izbora, a ne ideja stručnjaka za političke tehnologije iz Kremlja.

"Njemu niko ne bi to nametao", ističe šef Centra za političke informacije Aleksej Muhin.

Po njegovom mišljenju, Putinova ljubav prema "adrenalinu" ponekad je nezgodna za njegove pomoćnike.

FOTO: AP

"Putinova radoznalost i težnja ka ekstremno aktivnom odmoru u velikoj meri stvara glavobolje našim specijalnim službama", rekao je Muhin za Rusku reč.

Nije lako osigurati bezbednost predsednika kada on luta po tajgi. Ali u svakom slučaju, Putinovo okruženje mora da se pomiri sa tim da on sam odlučuje o tome kako će provesti svoje slobodno vreme.

(Ruska reč)

http://chats.viber.com/kurir