OGROMAN PROTEST IMIGRANATA U SAD: Restorani zatvoreni, školske učionice prazne!

Imigranti su pozivani, najviše preko društvenih medija, da ne idu na posao, da izbegavaju da troše novac i da ne šalju svoju decu u školu, prenosi Vašington post.

Protest je zahvatio sve industrije, ali izgleda da su najviše bili pogođeni restorani, u kojima imigranti čine gotovo 23 odsto zaposlenih, prema podacima Instituta za istraživanje imigracije na Univerzitetu Džordža Mejsona.

Desetine restorana u Vašingtonu, Mineapolisu, Njujorku, Feniksu i drugim američkim državama bili su zatvoreni ceo dan, dok su neki restorani radili ali sa smanjenim izborom na jelovniku.

#DayWithoutImmigrants - Mass business shut downs & protests recognize role of migrants to US economy & culture https://t.co/U6mfFfVkJf pic.twitter.com/yp2ornd4zT