OJADIO GAMBIJU: Bivši predsednik ispraznio državnu kasu i pobegao, čak avionom odvezao luksuzna kola

East Africa in a nutshell with the RiskIntell Africa Daily! https://t.co/kTlX0t8uqI #ethiopia #electionske

">January 23, 2017

Savetnik Maj Ahmad Fati je to novinarima rekao u Senegalu, gde novi predsednik Adama Berou još uvek čeka da se vrati kući, prenosi AP.

Fati je rekao da će se predsednik "vratiti kući što je pre moguće". Džameh je odneo sa sobom 11,4 miliona dolara, naveo je Fati, napominjući da je to ono što su dosad uspeli da otkriju.

">January 23, 2017

"Gambija je finansijski ojađena. Kase su bukvalno ispražnjene. Takvo je činjenično stanje. To je potvrđeno i u ministarstvu finansija i u Centralnoj banci Gambije", kazao je Fati.

Jahja Džameh ispraznio gambijsku državnu kasu (Foto: AP)

Džameh je ranije u toku dana odleteo iz gambijske prestonice Bandžula pošto je posle silaska sa vlasti, na kojoj je bio 22 godine, rešio da ode u egzil. Pozivajući se na očevice, Rojters prenosi da su vojne jednice zapadnoafričkih zemalja ušle u glavni grad Gambije u sklopu operacije dovođenja na vlast legalno izabranog predsednika.

$11million missing from The Gambia's treasury after Jammeh went on exile https://t.co/7UMqiSV6M9 pic.twitter.com/WJZQ9SpGi5