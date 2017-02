ON ĆE BITI NOVI NEMAČKI PREDSEDNIK: Odlično ga poznajemo i on će biti najmoćnija ličnost u zemlji Planeta 16:28, 11.02.2017. 3

Nemačka sutra dobija novog predsednika, on se bira u parlamentu i dogovor najvećih stranaka već je postignut da to bude Frank-Valter Štajnmajer.

Dojče vele navodi da je predsednik Savezne Republike Nemačke poglavar države, ali ne i najmoćnija ličnost u zemlji. Današnji predsednik Nemačke ne vlada - on reprezentuje zemlju. U državničkim posetama u inostranstvu on je "lik i glas Nemačke", a na unutrašnjem planu on simbolizuje "jedinstvo države", kako je to Savezni ustavni sud potvrdio 2014. godine.

Njegova funkcija i zadaci znatno su redukovani zbog iskustava iz nacističke Nemačke. Nikada više najviši predstavnik Nemačke neće imati svu moć u svojim rukama - i to je razlika između funkcije predsednika SR Nemačke i njegovih prethodnika u Vajmarskoj Republici (1918-1933) koji su imali funkciju zamenika cara, da bi onda, na kraju, sva moć u državi bila prebačena na - Adolfa Hitlera.

Da bi se garantovalo jedinstvo, predsednik mora da deluje nepristrasno, a u svojim govorima da izražava stav koji se ogleda u vrednostima nemačkog ustava. Zato nemački predsednik tokom svog mandata zamrzava članstvo u partiji čiji je član. DW navodi da je u državnim strukturama moći ugrađena i funkcija predsednika, osim u izvršnoj, sudskoj i parlamentarnoj vlasti. Zato onaj ko je na funkciji predsednika može da, i van političke svakodnevice, daje impulse za dalji razvoj demokratije i pravne države. To je doživeo i odlazeći predsednik Joahim Gauk.

Savezni nemački predsednik trebalo da svojim govorima deluje na rešavanje nacionalnih i međunarodnih problema. On daje podsticaj, a zadatak da se to sprovede ostaje spoljnoj politici, odnosno saveznoj vladi i njenim ministrima. Predsednici se mahom zalažu za ljudska prava, promovišu vladavinu prava i demokratski dijalog. Njihove osnovne teme su, takođe: osiguravanje mira, borba protiv terorizma, evropsko jedinstvo i zaštita klime i prirodne sredine. Znak koji daje nemački predsednik mora da bude od nacionalnog značaja - i to je ono što ograničava njegovu funkciju.

Autor: Tanjug