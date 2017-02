OPASNA STUDENTKINJA: Gospođa smrt tamani džihadiste

KOPENHAGEN - Joana Palani ima 23 godine i izgleda kao većina studentkinja u Danskoj.



Međutim, ova farbana plavuša, koja obožava uske farmerke, nije prosečna - snajperista je u redovima kurdskih boraca u Siriji, džihadisti je zovu „gospođa smrt“ i njenu glavu su ucenili na milion dolara, a njena matična zemlja joj sudi kao teroristi.



Preti joj robija



Joana je nadimak zaradila u Siriji, na prvoj liniji fronta. Bila je snajperista u Ženskoj zaštitnoj jedinici kurdskih boraca Pešmerge. Kada se posle nekoliko meseci ratovanja vratila kući u Kopenhagen, po antiterorističkom zakonu je dobila zabranu napuštanja zemlje. Ali Joana nije izdržala. Prekršila je zakon i otišla na front.

- Borila sam se da zaštitim Evropu. Jednom sam devet dana bila na položaju čekajući džihadiste da se pojave - kaže Joana.



Njoj sada prete dve godine robije. Krije se od vlasti, a plaši se i duge ruke osvete džihadista. Zbog toga nikad ne ostaje na jednom mestu duže od tri dana.



Plaši se osvete



- Spremna sam da dam život i slobodu da bih zaustavila džihadiste. To je moj izbor. Ali sada me u Danskoj smatraju teroristom. Džihadisti hoće da me zarobe i od mene naprave seksualnu robinju - ističe „gospođa smrt“, koja se sa roditeljima doselila u Dansku iz Iraka kada je imala tri godine.



Ona je koristila ruski snajper „SVD dragunov“, a „kalašnjikov“ i dve bombe je uvek nosila sa sobom.

Ključ je u smirenosti

IMA PREKO 100 UBISTAVA



Joana kaže da nije vodila evidenciju o tome koliko je džihadista likvidirala. Njeni saborci navode da je sigurno ubila preko 100 islamista.

- Koristila sam mozak i telo da se fokusiram na svaku misiju. Ključne stvari za svakog snajperistu su smirenost, strpljenje i koncentracija. Kada ste u zaklonu, morate da budete nepomični ili, u suprotnom, rizikujete da budete otkriveni.

Ženska jedinica

KURDSKA ANĐELINA DŽOLI



U ratu protiv terorista Islamske države u Siriji i Iraku Ženska zaštitna jedinica (YPG) jedna je od udarnih pesnica kurdske vojske. Ova jedinica, koja ima oko 7.000 boraca, važna je jer se teroristi plaše sukoba s njima, pošto smatraju da će ih Alah kazniti ako stradaju od ženske ruke. Među poznatim članicama ove jedinice bila je i nedavno poginula Asja Ramazan Antar, koju su mediji prozvali „kurdskom Anđelinom Džoli“.

