OVA VEST JE SMRZLA EU: Turska razmišlja da pusti more migranata u Evropu!

">March 13, 2017

To je Čelik kasno sinoć rekao Rojtersu, a takođe je poručio da holandske investicije u Turskoj nisu ugrožene nedavnim diplomatskim sporom između dve zemlje.

Gnev Ankare je, objasnio je turski ministar, usmeren prema holandskoj vladi, a ne prema holandskom narodu niti kompanijama. Iako je potpredsednik turske vlade rekao da bi Turska Holandiji mogla da uvede i ekonomske sankcije, Čelik je istakao da Ankara poziva privrednike širom sveta s porukom da je Turska bezbedna zemlja za investicije.

