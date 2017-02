2.000 EVRA U OVOJ ZEMLJI JE MINIMALAC: Pogledajte kolike su najmanje plate u ostatku EU

Od 28 članica Evropske unije, 22 države imaju zagarantrovanu minimalnu platu, a takav propis ne postoji u Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Austriji, Italiji i Kipru.

U deset zemalja minimalna plata je manja od 500 evra. Pored Bugarske, u toj grupi su još Rumunija (275), Letonija i Litvanija (380), Češka (407), Mađarska (412), Hrvatska (433), Slovačka (435), Poljska (453) i Estonija (470).

Minimum wage in the EU ranges from €235/month in Bulgaria to €1999/month in Luxembourg https://t.co/geXO1FSHt0 pic.twitter.com/H2fC3fo8zj