PACOVI ŠIRE ZARAZU NJUJORKOM: Ljudi umiru zbog retke bolesti iz mokraće glodara

Ta tri slučaja zabeležena su u poslednja dva meseca u njujorškom naselju Bronks.

U pitanju je bolest pod nazivom leptospiroza (leptospirosis). Do infekcije dolazi kada čovek preko povrede na koži ili sluzokožom dodje u dodir s mokraćom inficirane životinje.

Leptospiroza se retko prenosi s čoveka na čoveka, a može da se leči antibioticima.

Gradske vlasti su saopštile da ulažu napore u cilju smanjenja broja pacova i u edukaciju gradjana o toj bolesti.

List Njujork tajms (The New York Times) navodi da je u Njujorku od 2006. do 2016. zabeleženo 26 slučajeva ljudi zaraženih ;leptospirozom, a da je Bronks na prvom mestu s osam slučajeva.

Autor: Beta