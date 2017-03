PAPAGAJI SE NAVUKLI NA MAK, KRADU U TIŠINI: Indijski poljoprivrednici besni, ne mogu im ništa!

Ove ptice čekaju da zemljoradnici iseku plodove maka i onda kreću po svoju dozu, prenosi N1.

Navodi se da su ptice naučile da ne smeju da krešte kako ne bi bile uhvaćene na delu, zbog čega u svoj pohod na mak idu u tišini.

Pošto otkinu plod, papagaji odlete visoko u krošnju gde uživaju u svom plenu. Poljoprivrednici su pokušali sve kako bi oterali ptice od svojih useva, ali ništa ne pomaže, ni bubnjevi ni petarde.

Drug-addicted parrots are plundering India's poppy fields to get... err... high https://t.co/3xLSEp4nI4 pic.twitter.com/qkQwwvJwPr