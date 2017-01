POJAČANO HAOTIČNO NASILJE U BRAZILSKIM ZATVORIMA: Vodi se pravi rat, specijalci se bore za kontrolu!

Guverner brazilske države Rio Grande do Norte saopštio je da su specijalno obučeni policajci danas ušli u zatvor Alkakus i preuzeli kontrolu nad dva paviljoona.

U ostale paviljone moraće da se uđe u odvojenoj operaciji jer se nalaze s druge strane zida napravljenog od transportnih kontejnera.

Zid je podignut da bi se razdvojile bande u čijim sukobima je stradalo 26 zatovrenika. U brazilskim zatvorima je proteklih nedelja pojačano nasilje, u kojem je od početka godine ubijeno najmanje 126 ljudi.

Sukobi se vode između pripadnika rivalskih bandi koje se bore za kontrolu nad rutama za krijumčarenje narkotika.

Inmates beheaded in new faction fighting in Brazil prison. #AFP #Alcacuz pic.twitter.com/PhWsmDHuBl