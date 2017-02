POKAZIVANJE MIŠIĆA: Američki i saveznički brodovi vežbaju uz obalu Irana

MT @SurfaceWarriors : Exercise #UnifiedTrident ends with successful integration of international forces - https://t.co/TExXwlmlgy @US5thFleet pic.twitter.com/E7tKsdJi7G

">February 6, 2017

Američki sajt breitbart.com, čiji je čelni čovek do odlaska na funkciju u Beloj kući bio Stiv Benon, glavni strateg administracije predsednika SAD Donalda Trampa, objavio je pod naslovom "Ratne igre na ivici noža" priču svojeg novinara, koji se sa još nekoliko kolega nalazi na američkom razaraču "USS Mahan".

Ex Unified Trident - helps show RN can bring QE carrier into Gulf and operate it really effectively https://t.co/jiDkMQAoWL pic.twitter.com/bxuGk18oe0