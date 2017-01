POLJSKA STREPI OD RUSKO-AMERIČKE SARADNJE: Tramp živi u iluziji, ubrzo će shvatiti da se PREVARIO!

"To je jako ozbiljna stvar, može da izaziva uznemirenje. Potrebno je da to pratimo. Ako je predsednik Tramp još jedan u nizu koji veruje da s Rusijom može korektno da se sarađuje, smatram da će brzo videti da se prevario", kazao je sinoć Kačinjski poljskoj državnoj televiziji TVP.

Kačinjski je dodao da su mu Trampovi savetnici, među njima i bivši gradonačelnik Njujorka Rudolf Đulijani, rekli da novi američki predsednik neće čekati godinama da ga dovodi u zabludu potencijalni saveznik i reagovaće brzo.

Šef poljske diplomatije Vitold Vaščikovski za portal vPolitice podsetio je danas da je svaki američki predsednik pokušavao da se nekako dogovori sa Rusijom, ali nijednom to nije pošlo za rukom.

"I Tramp ima pravo na takav pokušaj. Stalo im je da u Moskvi imaju odgovornog partnera koji neće u budućnosti dovesti do balkanizacije Rusije. To razumem a naša poruka je da Amerikanci moraju da vode računa da to ne čine na račun naših interesa", rekao je Vaščikovski.

Poljski ministar izjavio je da je od Trampovog savetnika za međunarodna pitanja Henrija Kisindžera dobio uveravanja da je Poljska deo zapadnih struktura i da nema govora da bi bila predmet cenjkanja u pregovorima sa Rusijom.

I Kačinjski i Vaščikovski složno su izrazili nadu da dolazak Trampa u Belu kuću i izjava da je vreme da SAD misle pre svega na sebe, ne znače povlačenje 3.500 američkih vojnika iz oklopne brigade razmeštene prošle sedmice u Poljskoj, niti odustajanje od dogradnje baze američkog antiraketnog štita u Redjikovu na severu Poljske.

"To ne treba tumačiti kao osporavanje dosadašnjih obaveza SAD, jako važnih za bezbednost sveta, Evrope i Poljske. Tu se ništa ne menja. SAD će samo voditi politiku većih zahteva saveznicima. Ali Poljska obavezu ulaganja dva odsto BDP-a u odbranu ispunjava, kao jedna od retkih zemalja u Evropi", rekao je Kačinjski.

Vaščikovski je objasnio da Poljska od novog predsednika SAD očekuje da će poštovati i savezničke odbrambene obaveze koje je preuzeo prethodni predsednik Barak Obama i međunarodne dogovore u NATO.

"Reč je o razmeštanju savezničkih vojnika u Poljskoj i baltičkim zemljama i takođe o završetku baze antiraketnog štita. Računam na osećaj novog predsednika za biznis da će oceniti saveznika kao što je Poljska koji čuva i svoje i granice istočnog krila NATO-a", rekao je šef poljske diplomatije.

Poljska prema rečima Vaščikovskog očekuje da će promena koju donosi Tramp značiti samo to da će međunarodna politika biti jasnija i iskrenija, orijentisana na formulisanje nacionalnih interesa.

"Godinama smo živeli u stvarnosti kada smo se pretvarali da smo deo kluba altruista gde svako svakom čini usluge. Od vremena finansijske krize jasno je da je to pogrešno uverenje. Čak ni takva organizacija kao što je Evropska unija nije klub altruista. U njoj se vodi rat za političko-ekonomske interese, dalji razvoj je uslovljen ambicijama evropskih sila koje ih ni ne kriju. Tramp je postavio stvari otvoreno - u svetu postoji rivalitet", kazao je Vaščikovski.

Šef poljske diplomatije izjavio je da je Poljska spremna da se uključi još više u Trampov prioritet - borbu protiv svetskog terorizma, ali je glavni interes i Poljske i NATO-a da Poljska zaštiti istočno krilo, jer tako omogućava da veće savezničke snage deluju na drugom prostorima.

