POTERA ZA UBICOM BEBE U LONDONU: Grad pod opsadom, policija u potragu uključila i helikoptere!

Više detalja se ne iznosi u javnost, osim da je majka beba Rumunka, a otac Indijac.

Komšije su u jednom trenutku čule majku kako viče "moja deca", a nešto kasnije i videli kako hitna pomoć odnosi decu.

Jedna od beba je od nanetih povreda preminula, posle čega je došlo do velike akcije potere za osumnjičenom osobom.

Policija je saopštila da je najbliža rodbina upoznata sa detaljima slučaja dok će se više o uzroku smrti znati nakon autopsije preminulog dečaka.

#BREAKING: This is the man who the Met Police are trying to locate after a incident in London where a 1yr old have died. pic.twitter.com/J62X43XTOS