OTKRIVEN RADIOAKTIVNI OBLAK NAD EVROPOM: Naučnici u panici ne znaju izvor radijacije!

Neki sumnjaju da je za sve krivo nuklearno testiranje koje su Rusi izveli na Arktiku, a drugi pak da je za opasno zračenje odgovorna farmaceutska industrija. Francuski nuklearni institut IRSN saopštio je da su u tragovima detektovali radioaktivni jod-131 u atmosferi iznad severne Norveške, Finske, Poljske, Nemačke, Češke, Francuske i Španije. Stručnjaci su zabrinuti jer ne znaju šta je uzrok povećanja radijacije, a. navodno je danas u granicama normale.

Norveška agencija za zaštitu od radijacije NRPA potvrdila je zabrinjavajuću informaciju, ali uverava kako trenutno nema opasnosti za čovečanstvo. Već neko vreme šuška se da je Rusija u tajnosti testirala nuklearno oružje na arktičkom području, navodno u oblasti Novaja Zemlja. Radioaktivni jod-131 prvi put otkrili su naučnici sa dva univerziteta u Kaliforniji 1938. godine, a kasnije su ga povezali s radioizotopom sličnom iz testiranja atomske bombe koja su 1950-ih proveli Rusi i Amerikanci.

Iste opasne čestice pretile su i posle nuklearne katastrofe u Černobilu u Ukrajini 1986. godine, te posle nesreće u nuklearnoj elektrani Fukušima u Japanu 2011. godine. Ali sporni jod-131 koristi se i u medicinskoj industriji i to za lečenje bolesti i raka povezanih za štitnom žlezdom.

Nobody Is Sure What Caused a Mysterious #Radiation Spike Across #Europe…

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

NAJVEĆE NUKLEARNE KATASTROFE