(VIDEO) RAZORNI TORNADO POGODIO DŽORDŽIJU I MISISIPI: Poginulo 15 osoba!

U Džordžiji je poginulo 11 ljudi, a naletu tornada u Misisipiju četiri.

Najviše su pogođeni južni i centralni delovi Džordžije, uključujući i kamp sa prikolicama, gde je sedam ljudi poginulo, a 23 osobe su povređene.

U kampu je bilo oko 40 prikolica, a polovina je uništena. Guverner Džordžije Nejtan Dil proglasio je vanrednu situaciju u sedam oblasti te američke države, preneo je AP.

