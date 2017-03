RUSKA MAFIJA NEMA PROBLEMA SA PRANJEM NOVCA: Evo gde to rade najviše Planeta 08:36, 21.03.2017. 2

Pranje novca je povezano sa ruskom vladom i FSB-om (Federalna služba bezbednosti Rusije), tvrdi britanski list, a prenosi RTS.HSBC, Kraljevska banka Škotske, Lojds i Barkliz nalaze se među 17 banaka baziranih u Velikoj Britaniji, ili imaju ogranke u toj zemlji, a koje se suočavaju sa pitanjima šta znaju o toj međunarodnoj mreži pranja novca, i zašto nisu odbili transfere sumnjivog novca.

Gardijan je imao uvid u dokumente koji pokazuju da je najmanje 20 milijardi dolara izvučeno iz Rusije u periodu od 2010. do 2014. godine. Istražitelji veruju da bi ta suma mogla da se popne do 80 milijardi.Jedan izvor uključen u istragu rekao je da je novac iz Rusije "ili ukraden ili ima kriminalno poreklo".Istražitelji pokušavaju da identifikuju neke dobrostojeće ili politički uticajne Ruse koji su učestvovali u operaciji pranja novca, nazvanoj "The Global Laundromat".

Navodi se da je oko 500 ljudi uključeno u tu operaciju, a među njima su oligarsi, moskovski bankari i ljudi koji rade ili su povezani sa FSB-om, naslednikom sovjetskog KGB-a, prenosi Gardijan.Do izveštaja o pranju novca, "The Global Laundromat", došli su istraživački centar koji se bavi kriminalom i korupcijom (OCCRP) i Novaja Gazeta.

Njima su informacije dali anonimni izvori. OCCRP je podelio ove informacije sa Gardijanom, ali i sa medijskim partnerima u 32 zemlje.Dokumenta pokazuju detalje o 70.000 transakcija, uključujući 1.920 koje su prošle kroz britanske banke i 373 transakcija koje su prošle kroz američke.

(Tanjug)

http://chats.viber.com/kurir