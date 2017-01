RUSKI EKSPERTI PORUČILI MEŠETARIMA: Putin nikada neće priznati Kosovo i izdati Srbiju!

Ruski eksperti kažu da takve izjave liče na pokušaj zapadnih stručnjaka da „zabiju klin“ između Rusije i Srbije. „To liči na pokušaj da se unese razdor, jer scenario da Moskva prizna Kosovo nije moguć, pogotovo dok je Putin na vlasti. Čak i ako bi SAD iznele takav predlog, Rusija bi ga odbila i ne bi ušla u takvu vrstu trgovine, jer nama nije potrebna podrška Vašingtona da bi Krim bio ruski.

Krim se vratio u sastav Rusije putem referenduma, a uprkos stavu SAD i EU. Znali smo šta nas čeka i šta će nakon toga uslediti i bili smo spremni na to“, kaže za rusku agenciju Sputnjik Igor Pšeničnikov, savetnik direktora Ruskog instituta za strateška istraživanja.

Ne isključujućii mogućnoist da bi SAD mogle da iznesu ponudu „Krim za Kosovo“, Pšeničnikov je uveren da Moskva na to neće pristati ni pod kakvim uslovima. Nekadašnji britanski ministar Denis Mekšejn izneo je juče u autorskom tekstu u Indipendentu da bi Kosovo moglo da bude iskorišćeno kao ustupak u novoj eri pomirenja SAD i Rusije.

On ističe da bi takav scenario mogao da uvede ionako turbulentan region u novi otvoreni konflikt. I britanski stručnjak za Rusiju Meri Dejevski izjavila je da bi Rusija mogla da prizna nezavisnost Kosova kao deo šireg sporazuma između Vašingtona i Moskve, nakon što je Donald Tramp preuzeo funkciju predsednika SAD.

"Priznanjem Kosova mi bismo izdali našeg glavnog saveznika na Balkanu, a takođe bi to bio i signal svima onima koji su separatistički raspoloženi u Srbiji. Osim toga, priznanje Kosova od Rusije bi značilo i kršenje postojećeg sistema međunarodnog prava, to bi bio nemoralan čin, i zato Rusija na to nikada neće uraditi“, zaključuje Pšeničnikov.

Andrej Sušencov, programski direktor „"Valdajskog kluba", ekspert za spoljnu politiku SAD, docent MGIMO i šef ruske agencije „Spoljna politika kaže da misli da nema osnova da se pokreće pitanje priznanja Kosova.

"Zapravo, problem Kosova na Balkanu se nikako ne može dovoditi u vezu sa rusko-američkim odnosima, pa je samim tim trgovina te vrste nemoguća. Drugačije rečeno, Kosovo nije tema razgovora dveju zemalja i ne verujem da će se naći na dnevnom redu", rekao je Sušencov.

Samo u slučaju da se situacija na Balkanu naglo pogorša i da se pojavi novo žarište, koje, kako kaže, ugrožava međunarodnu i regionalnu bezbednost, pitanje Kosova bi moglo da se pokrene između Kremlja i Bele kuće. Ali, trenutno ne postoje faktori koji bi mogli da promene stav Kremlja o teritorijalnoj celovitosti Srbije“, kaže on.

Sušencov ističe da interesi Srbije i njenih drugih ruskih saveznika nikako neće biti ugroženi zarad poboljšanja odnosa Rusije i SAD. „Ne bi trebalo očekivati da će Rusija i SAD trgovati priznanjem ili nepriznanjem teritorija, barem se Rusija ne koristi takvim instrumentima. Dakle, odnosi sa drugim zemljama neće biti predmet trgovine u dijalogu Moskve sa Vašingtonom. Stoga, interesi Srbije i drugih ruskih saveznika neće biti ugroženi, čak i ako dođe do razvoja odnosa između Rusije i SAD“, zaključio je Sušencov.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO : RASTE ODBRAMBENA MOĆ SRBIJE: Evo koje oružje nabavljamo od Rusa





http://chats.viber.com/kurir