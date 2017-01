ŠEF PENTAGONA PORUČUJE: Amerika nepokolebljivo posvećena NATO-u

Matis je u ponedeljak, prvog dana na dužnosti, razgovarao telefonom sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i ministrima odbrane Britanije i Kanade, i tom prilikom uputio tu poruku, prenosi danas AFP.

Matis je naglasio "nepokolebljivu posvećenost" SAD NATO-u u razgovoru sa britanskim kolegom Majklom Felonom, saopštio je portparol Pentagona Džef Dejvis.

">January 24, 2017

Takođe je istakao da će SAD i Britanija uvek uživati jedinstveno bliske odnose, koji se održavaju u njihovim odbrambenim vezama "koje predstavljaju temelj američke bezbednosti".

U razgovoru sa Stoltenbergom, Matis - koji je ranije bio na visokoj funkciji u NATO-u - istakao je "ključnu ulogu koju NATO igra u transatlantskoj bezbednosti".

Matis je želeo da taj poziv obavi prvog dana na novoj funkciji kako bi učvrstio značaj koji pridaje Alijansi, navodi se u saopštenju Pentagona.

"Dva lidera su razgovarala o značaju naših zajedničkih vrednosti i Matis je istakao da, kada traže saveznike koji bi im pomogli u odbrani tih vrednosti, SAD uvek počinju sa Evropom", dodaje se u saopštenju.

NATO, Pentagon chiefs discuss military budgets, terrorism: NATO's chief and new U.S. Defense Secretary James Mattis… https://t.co/UxuXktqxkW pic.twitter.com/IMcDuKZ8LI