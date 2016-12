(FOTO) ŠOKANTNI DETALJI UBISTVA GRČKOG AMBASADORA: Likvidirali ga supruga i njen ljubavnik policajac

Policija je potvrdila da je telo pronađeno u izgorelom automobilu grčkog ambasadora Kjirijakosa Amiridisa (59), koji je nestao pre tri dana kada je iz Brazilije krenuo da proslavi novogodišnje praznike na plaži Kopakabana, prenosi Rojters.

Policijski istražitelji su rekli televiziji "Globo" da veruju da su Amiridisova supruga Fransoaz i policajac Serđo Moreira bili nalogodavci, a moguće i izvršioci ubistva u kući u kojoj su ambasador i njegova supruga odsedali u predgrađu severnog Rija.

">December 30, 2016

Supruga i njen ljubavnik su privedeni na saslušanje, ali nije poznato da li su zvali advokate.

Grčka ambasada u Brazilu odbila je da komentariše, kao i policija i grčki zvaničnici koji nisu želeli da komentarišu navode televizije "Globo".

Brazil police believe body found in Rio is missing Greek ambassador https://t.co/DbtdT9tdkz pic.twitter.com/Oe2GaTRHWP