ŠOKANTNE PRETNJE LIDERA EKSTREMISTIČKE GRUPE BOKO HARAM: Ubijaćemo sve dok ne napravimo kalifat!

U 27-minutnom snimku Šekau je rekao da će njegovi borci nastaviti samoubilačke napade na Majduguriju, grad na severoistoku Nigerije, sve dok ta država ne prihvati islamske običaje i zakone i odbaci sadašnji ustav.

Šekau je negirao navode susednog Kameruna iznete ranije ovog meseca da je 60 njegovih ljudi ubijeno, a 5.000 ljudi oslobođeno iz zarobljeništva Boko harama.

Međunarodne snage se bore protiv nigerijske ekstremističke grupe Boko haram u regionu jezera Čad u jednoj od najvećih humanitarnih kriza u Africi.

Nigerijska vojska je u više navrata tvrdila da je ubila Šekaua.

Boko Haram: Shekau Threatens More Bombings In New Video https://t.co/gZGnGb2zJX pic.twitter.com/r8HpSnye4l