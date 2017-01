TRAMP ZAUSTAVLJA IZBEGLICE: Danas je veliki dan za bezbednost. Gradićemo zid!

"Veliki dan za nacionalnu bezbednost. Između ostalog izgradićemo zid", objavio je sinoć Tramp na Tviteru, prenosi BBC.

Izgradnja 3.218 kilometara dugog zida duž granice s Meksikom jedno je od glavnih Trampovih obećanja tokom kampanje.Tramp još razmatra detalje planova za ograničenje dolaska izbeglica u SAD. Sadašnji predlog predvidja najmanje četvoromesečni prekid prihvata izbeglica, kao i privremenu zabranu za ljude iz nekih većinski muslimanskih zemalja, prema navodima jednog predstavnika organizacija za javnu politiku koji prati pitanja izbeglištva

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!