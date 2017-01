TRAMP DOSLEDAN: U svetu je haos, Americi potrebne čvrste granice

"Našoj zemlji su neophodne čvrste granice i ektremne promene i to sada", naveo je Trampa koju je reč "sada" (now) napisao sve velikim slovima.

"Pogledajte šta se dešava u Evropi i celom svetu, strašan haos", dodao je Tramp, veran rutini da na svom ličnom nalogu na Tviteru počinje dan komentarišući događaje u svojoj zemlji i svetu.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!