TRAMP POSLE SASTANKA SA MERKELOVOM: Nemačka nam duguje ogromnu količinu novaca!

"Uprkos onome što ste čuli iz lažnih vesti, imao sam odličan sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Bez obzira na to, Nemačka duguje ogromne količine novca NATO-u i SAD moraju biti više plaćene za moćnu i veoma skupu odbranu, koju obezbeđuju Nemačkoj", naveo je Tramp na svom nalogu na Tviteru.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes.....

">18. март 2017.

Tramp je juče tokom sastanka preneo Merkelovoj da snažno podržava NATO, ali da saveznici moraju da "plate ono što duguju".

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!