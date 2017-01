TUGA: Leanu (18) je otac jedva pustio u Istanbul za Novu godinu, kao da je predosećao tragediju!

Leane nikada nije bila u inostranstvu, a kako je troje njenih prijatelja išlo je u Istanbul na proslavu Nove godine, a ona je želela da ide s njima. Otac tinejdžerke nije dopustio Leanine da putuje pa je njena tetke Lajal Masarveh pristala da pokuša da ubedi roditelje da je puste da praznike provede u Istanbulu.

"Njen otac je bio apsolutno protiv toga. Govorio je da je Istanbul opasan i da ne bi trebalo da se ide tamo, ali ona je insistirala, govoreći da joj se ništa neće dogoditi", rekla je Leanina tetka za Si-En-En. Osamnaestogodišnjakinja je imala je velike planove za budućnost. Radila je u stomatološkoj klinici i želela je da postane stomatolog. Štedela je novac da bi kupila svoj prvi automobil.

Prva na listi njenih želja, bila je da zajedno s prijateljima otputuje u Istanbul i tamo proslavi Novu godinu. Zajedno sa drugaricama Leane se u novogodišnjoj noći zaputila u klub Reina. Nekoliko sati pre ponoći, objavila je fotografiju na Snepčetu. Nedugo zatim, terorista je uleteo u klub i ubio 39 osoba. Nakon što su hitne službe stigle na teren, niko nije mogao da pronađe Leane.

Leanne Nasser had begged her parents to let her go to Istanbul. She was killed in this weekend's nightclub attack. https://t.co/k7MScdzKqq pic.twitter.com/nRlB9Epb7k