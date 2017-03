UMRO NAJSTARIJI ROKFELER: Doživeo 101, a hteo je da živi čak 200 godina

Rokfeler je umro u snu u svojoj kući u Pokantino hilsu, Njujork i to jutros. Kako je saopštio PR porodice Frejzer Seitel Rokfeler je umro zbog popuštanja srca.

Dejvid Rokfeler je rođen 12. juna 1915 godine a bio je bankar, i javno najistaknutiji i najstariji živi član ekstremno bogate porodice Rokfelerovih koja svoje bogatstvo duguje poslovanju kompanije "Standard ojl".

Dejvid je najmlađi od šest sinova Džona Rokfelera Mlađeg, sina Džona D. Rokfelera seniora, osnivača naftne kompanije „Standard oil“.

Rockefeller foundation statement says David Rockefeller's cause of death at age 101 is congestive heart failure. pic.twitter.com/YB1Eb7ebYu