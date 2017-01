VAŠINGTON POST: Hoće li Tramp priznati ničiju zemlju između Srbije i Hrvatske!

Neortodoksni Trampovi pogledi na međunarodnu politiku mogli bi, kako kažže Jedlicka, da priznaju Liberland, pišše “Vašington post”.

“Trampov dolazak definitivno otvara nova vrata”, rekao je Jedlička na zabavi koju je protrampovski list “Vašingron Eksaminer” organizovao u čast inauguracije u petak. On sam je s 20-ak istomišljenika prisustvovao zakletvi novog američkog predsednika.

Liberland je područje od sedam kvadratnih kilometara na granici između Hrvatske i Srbije koje je tzv. ničija zemlja, odnosno nije utvrđeno kojoj od dve zemlje služžbeno pripada, podseća "Vašington post".

Liberland, a self-proclaimed country in Eastern Europe, hopes for recognition from Trump https://t.co/GCdlKnmrB9