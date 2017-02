(VIDEO) BORBA ZA SVAKI ŽIVOT: Formirali ljudski lanac da bi od sigurne smrti spasili 200 kitova

Ovo je najveći incident sa nasukavanjem kitova u Novom Zelandu od 1985. godine kada se na obale Oklanda nasukalo 450 kitova.

Grupa od oko 100 volontera uz podršku tri broda uspešno je odvratila kitove od obale blokirajući im put.

New Zealand rescuers form human chain to help stranded whales https://t.co/nzUrK7EASX pic.twitter.com/tS5f8mQaGJ