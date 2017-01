(VIDEO) DŽIHADISTA RAZNEO 5 POLICAJACA U SINAJU: Najmanje 10 je ranjeno, među njima i civili

Kako se navodi, među povređenima ima i civila, a za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.

#Egypt Heavy fire exchange heard in #ISIS attack in Al-Arish in #Sinai Peninsula @BattleAnalytics pic.twitter.com/koPctEP3KP

">January 9, 2017

Policija je navela da su napadači podmetnuli bombu u vozilo sa prikolicom, a od jačine eksplozije potpuno su uništena tri sprata kontrolne zgrade.

#Egypt Large VBIED explosion also heard in #ISIS attack in Al-Arish in #Sinai Peninsula pic.twitter.com/JLh2HWRqhc