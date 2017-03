(VIDEO) DŽIHADISTI OBORILI AVION U BLIZINI BENGAZIJA: Pogodili ga raketom sa termičkim navođenjem!

"Mig 21 oboren je raketom sa termičkim navođenjem. Avion je pogodila teroristička grupa i srušio se u u oblasti Suk al Hut. Pilot je preživeo", izjavio je portparol Kalifa Haftara Muhamed Gunem, prenosi AFP.

Prema njegovim rečima, avion je oboren prilikom napada na poslednji bastion ekstremista u tom mediteranskom gradu.

Pilot je uspeo da se katapultira i padobranom uspešno prizemlji.

#Libya|n National Army has lost one of its MiG-21 this morning over al-Sabri district, #Benghazi. The pilot ejected safely pic.twitter.com/TOCcsdnUWl