(VIDEO) DŽON MEKEJN: Zahvaljujući Putnu Rusija glavni igrač na Bliskom istoku

Mekejn, kaže da je Putin, za kog inače ima samo najgore reči, "ostvario svoje ambicije na vrlo pametan način, uprkos lošim kartama u rukama“.

"Prioriteti Vladimira Putina obnovili su rusku imperiju. On je podelio zemlje kao što su Gruzija i Ukrajina i njegove ambicije za obnavljanje ruske imperije se ispunjavaju. Ali, to nisu prioriteti Sjedinjenih Američkih Država i u tom smislu sa njim ne može da se sarađuje. Ali može da sarađuje kao što je to radio Ronald Regan, sa položaja mira i snage; međutim, prvo moramo da obnovimo našu vojsku, koja je desetkovana u poslednjih osam godina zbog smanjenja finansiranja“, istakao je američki senator.

Mekejn je dodao da SAD moraju da se zadovolje samo pozivom na pregovore za sirijsko rešenje koji će biti održani u Astani 23. januara.

"O tome najbolje svedoči poziv Rusa, Iranaca i Turaka Americi da učestvuju na mirovnoj konferenciji o Siriji. SAD time ne predsedavaju, SAD čak nisu ni sastavni deo toga, one su pozvane. Dokle smo došli?", rekao je senator.

Mekejn je zakleti antirus i jedan od inicijatora novih sankcija protiv Moskve zbog sajber-napada za koje su navodno odgovorni "ruski hakeri". Međutim, ni sam senator ni njegove kolege nisu predstavili nikakve dokaze za svoje tvrdnje.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Sputnjik Srbija