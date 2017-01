(VIDEO) U SLAMARICI PRONAŠLI MILIONE DOLARA: Brazilac nafilovao dušek novčanicama!

Veruje se da je novac povezan s milijardu dolara vrednom Ponzijevom šemom koja uključuje kompaniju Teleksfri koja je navodno nudila telefonske i internetske usluge.

Istražitelji su veliku količinu novca otkrili prateći Brazilca koji je na kraju optužen zbog umešanosti u prevaru.

Savezni tužioci su rekli kako je "izbrisana" kompanija prevarila gotovo milion ljudi širom sveta za oko milijardu dolara.

Kancelarija tužioca u Masačusetsu je na tviteru objavila šokantnu fotografiju neverovatne količine novca koju je policija zatekla u skrivenog u krevetu u stanu Klebera Renea Rizerija Roče (28).

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL