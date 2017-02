(VIDEO) EKSPLODIRAO AUTOMOBIL U BAGDADU: Najmanje 45 ubijeno, snimljena ugljenisana tela!

Vest o eksploziji prenela je propagandna agencija Amak koja je dovođena u vezu sa Islamskom državom i koja je preuzela odgovornost za većinu skorašnjih napada.

Agencija je takođe navela da je meta napada bilo "Šiitsko okupljanje". Snimak napravljen mobilnim telefonom, na kome se mogu videti ugljenisana tela od posledica eksplozije, obišao je društvene mreže.

#GRAPHIC : Footage shows aftermath of car bomb attack that targeted the predominately Shiite al-Bayaa district in #Baghdad #Iraq pic.twitter.com/WXAZXv42C8

">February 16, 2017

Lekari su rekli da bi moglo da bude još žrtava, zato što ima osoba koje se nalaze u kritičnom stanju. Vozilo je bilo parkirano u prometnoj ulici punoj garaža i prodavnica polovnih automobila.

Bombaš samoubica detonirao je kamionet juče u predgrađu glavnog grada Sadr gradu. Eksplozija se desila na sličnom mestu u blizini auto placeva, a tom prilikom poginulo je 11, a ranjeno preko 50 osoba.

At least 45 people are killed in #bombing at a car market in #Baghdad #Iraq, blamed on #IslamicState militant group. https://t.co/NzZZHoXOrK