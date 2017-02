(VIDEO) KIM OTVORENO PROVOCIRA TRAMPA: Pjongjang ispalio balističku raketu u Japansko more

Lansiranje rakete usledilo je samo dan pošto se Tramp sastao u Vašingtonu sa japanskim premijerom Šinzom Abeom i dva dana nakon telefonskog razgovora sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom, podseća Rojters.

Report from South Korea: North Korea has test fired another missile https://t.co/2bePtGxAVw #breakingnews

Južnokorejsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je raketa lansirana iz vazduhoplovne baze u zapadnoj proviniciji Severni Pjongan. U saopštenju se navodi da se veruje da je proba rakete bila "oružana provokacija kako bi se testirao odgovor nove američke administracije predvođene predsednikom Trampom", navodi AFP.

Letela je oko 500 kilometara pre nego što je pala u more, rekao je portparol tog ministarstva dodajući da tačan tip rakete tek treba da se uvrdi. Izvor iz južnokorejske vojske, koji nije želeo da bude imenovan, rekao je za Rojters da je balistička raketa dostigla visinu od oko 550 kilometara, kao i da deluje da da pripada klasi srednjeg dometa "Rodong" ili nekom novom tipu raketa

#ICYMI : Joint Statement with Prime Minister Shinzo Abe on North Korea. pic.twitter.com/qEC87FKB1D

.Abe je jutros osudio severnokorejsko lansiranje raketa kao "apsolutno neprihvatljivo", dok je Tramp naglasio da SAD podržavaju Japan "sto odsto". Abe i Tramp su održali zajedničku konferenciju odmah pošto je Pjongjang lansirao balističku raketu prvi put ove godine. U svečanoj sali Trampove kuće na Floridi, Abe je pročitao kratku izjavu u kojoj je pozvao Pjongjang da potpuno poštuje relevantne rezolucije Saveta bezbednosti. On je dodao da ga je Tramp uverio u američku podršku, kao i da prisustvo šefa Bele kuće pokazuje njegovu odlučnost i posvećenost.

