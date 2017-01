(VIDEO) KREMLJ UPOZORAVA: Raspoređivanje američkih tenkova u Poljskoj pretnja Rusiji!

Peskov je rekao da Moskva negativno gleda na gomilanje strane vojske u blizini svojih granica.

"Mi to tumačimo kao pretnju i akciju koja ugrožava naše interese i bezbednost. Treća zemlja pojačava svoje vojno prisustvo u blizini naših granica u Evropi. To čak nije ni evropska zemlja", poručio je Peskov, prenela je agencija Tass. On je naveo "nije važna veličina vojnog kontigenta".

"Da li je u pitanju hiljadu ili 10.000, svejedno. To je jačanje vojnog prisustva i nemam šta da dodam", kazao je Peskov.

Američki tenkovi i oklopna vozila sa više od 3.000 vojnika počeli su jutros da pristižu u Poljsku. To je najveće američko vojno angažovanje u Evropi u poslednjih nekoliko decenija i to uoči inauguracije Donalda Trampa za novog predsednika SAD. Tramp želi da poboljša odnose sa Moskvo. Kako navodi BBC, više od 80 tenkova i stotine oklopnih vozila već je stiglo u Nemačku i sada se premeštaju prema istočnoj Evropi drumskim putem i železnicom.

Autor: Tanjug