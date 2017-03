(VIDEO) KRICI ODJEKIVALI TRŽNIM CENTROM: Pokretne stepenice krenule u RIKVERC i izazvale HAOS

Neverovatan video-snimak, na kojem se vidi kako ljudi padaju jedni na druge, objavljen je na društvenim mrežama.

Policija je saopštila da je među povređenima jedna osoba u teškom stanju usled nagnječenja lobanje.

Portparolka tržnog centra rekla je da su stepenice pre svega nekoliko meseci prošle detaljnu inspekciju, i navela da proizvođač mašine sprovodi detaljnu istragu o tome šta je moglo da uzrokuje kvar.

Krici su se mogli čuti dok su se ljudi rušili, dok su drugi bili u mogućnosti da iskoristite rukohvat i zadrže se.

At least 18 people were injured in Hong Kong after an escalator at a shopping mall suddenly reversed https://t.co/BZSdiKNp1D pic.twitter.com/y8L1TOaXpq