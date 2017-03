(VIDEO) MONSTRUM IZA MASKE PROFESORA: Ovo je Halid Masud, terorista iz Londona

Britanska policija juče je saopštila da je bio višestruko osuđivan za vršenje krivičnih dela, ali nijednom za neko delo u vezi sa terorizmom.

">March 24, 2017

Masud (52) je bio poznat po "brojnim pseudonimima" i živeo je u Zapadnom Midlendsu, engleskom okrugu u kome se nalazi i grad Birmingem, gde je policija izvršila raciju tokom noći između srede i četvrtka.

Rođen je u Kentu, na jugoistoku Engleske, a odskora je živeo u centralnoj Engleskoj, dodala je policija. Otac je troje dece, ali umesto rodnoj Britaniji, bio je lojalan džihadu i Islamskoj državi.

"Masud nije bio predmet bilo kakvih aktuelnih istraga i nisu postojali prethodni obaveštajni podaci o njegovoj nameri da izvrši teroristički napad", ističe se u saopštenju. Masud je, ipak, bio poznat policiji, navodi se u saopštenju i dodaje da je više puta osuđivan za napade, kao što je nanošenje teških telesnih povreda, posedovanje oružja i ugrožavanje javnog reda.

Prema navodima policije, prvi put je osuđen u novembru 1983, a poslednji put u decembru 2003. godine zbog posedovanja noža.

Terrorist Khalid Masood was born in England & lived there for 52 years.

Khalid Masood is a proof that a Muslim doesn't become an Englishman pic.twitter.com/Fq92Z73zqG