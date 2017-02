(VIDEO) MONSTRUOZNO: Muž joj odsekao uši jer je sumnjao da je PRIČALA sa drugim muškarcem

"Nisam počinila nikakv greh. Ne znam zbog čega mi je uradio ovo" izjavila je Zarina iz bolnice gde se trenutno nalazi na lečenju.

Zarina se za svog muža udala kada je imala 13 godina, a kako je kasnije izjavila loklanim medijima, odnos sa mužem "nije bio dobar". Muž je pokušavao da je spreči da posećuje svoje roditelje.

Zarina from #Afghanistan Balkh ears cut off by Husband, he accused Zarina of talking to another man. She was married at age of 13. pic.twitter.com/vjJu11XbXP