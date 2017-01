(VIDEO) MOŽDA JE NEKO DRUGI: Tramp ne veruje da su Rusi hakovali Hilarine demokrate

"Mislim da to nije fer ako ne znamo. To bi mogao biti neko drugi. Pored toga, ja znam neke stvari koje drugi ljudi ne znaju, pa ne možemo biti sigurni", rekao je Tramp, koji Novu godinu dočekuje na svom imanju Mar-a-Largo na Floridi.

Na pitanje koje su to informacije, on je samo rekao: "Saznaćete u utorak ili sredu".

Tramp je dodao i da "nijedan kompjuter nije bezbedan" kad je reč o privatnosti podataka, kao i da on retko koristi mejl i kompjutere, iako često tvituje.

"Ako vam je nešto zaista važno, napišite to i pošaljite preko kururske službe, na staromodan način. Jer, reći ću vam nešto: Nijedan kompjuter nije bezbedan", rekao je Tramp, dodavši da ga ne "zanima šta drugi kažu".

