(VIDEO) NOVI HAOS U GRČKOJ: Vatrogasci i policajci blokirali ulice

Okupilo se oko 1.200 demonstranata koji su tražili dodatno zapošljavanje, povećanje plata i bolje benificije za penzije.

Oni su se okupili ispred zgrade parlamenta sa transparentima i bakljama.

Police, Coast Guard, Fire Service Unions Protest in Athens https://t.co/qFhSdxzzLP #Greece #protest pic.twitter.com/XnwYIznEeB

">February 22, 2017

Sindikat policajaca saopštio je da su višegodišnje mere štednje razlog što imaju zastarele sisteme za komunikaciju koje kriminalci mogu lako da prisluškuju kao i da imaju patrolna vozila koja su jedva funkcionalna.

About 1,200 uniformed police, firefighters marching in Athens to protest funding, hiring cuts. #Greece #bailout pic.twitter.com/RUOhkn5CSD